Псковичи приносят продукты для нуждающихся в Детский фонд

18:27, 09 сентября 2020, ПАИ

Жители Пскова откликнулись на просьбу принести продукты для нуждающихся семей в Детский фонд. Первые продуктовые наборы уже сформированы, рассказали сотрудники регионального отделения организации в соцсетях.

«Мы уже получили первые отклики на просьбу принести продукты для нуждающихся семей: два набора продуктов мы сформировали сегодня благодаря отзывчивым псковичам», - говорится в сообщении.

Работники Детского фонда благодарят горожан за отзывчивость. «Общими силами у нас получится помочь большему количеству детей из бедных семей Псковской области», - отметили общественники.

Продукты можно приносить по будням с 8:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Я. Фабрициуса, 2а, 1-й этаж, правое крыло, кабинет № 15. Узнать подробности можно по телефонам: 73-58-80 или 8-911-365-70-05 (Кристина).