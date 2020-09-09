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Общество

Облачная погода и дожди ждут псковичей 10 сентября

В четверг, 10 сентября, в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди. Воздух прогреется до +18 градусов Цельсия, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +8…+13 градусов, днем - +13…+18.

Ветер будет западных направлений, его скорость достигнет 7-12 метров в секунду.

На территории региона прогнозируется низкое атмосферное давление.

Ранее начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова сказала, что дожди будут лить в Псковской области до следующей недели.

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