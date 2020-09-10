Артснаряд обезврежен в Пустошкинском районе

09:55, 10 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила вблизи деревни Забелье Пустошкинского района артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.

Ранее псковские спасатели обезвредили две мины и гранату в Стругокрасненском и Новоржевском районах.