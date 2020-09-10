20,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:13, 10 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 10 сентября в мире зарегистрировано 28 029 782 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 908 051 человек. Количество выздоровевших – 20 106 526.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 549 475. В этой стране от коронавируса умерло 195 239 человек, выздоровело – 3 846 095.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 041 007 человек, 856 458 – выздоровело, 18 135 – умерло. В Псковской области выявлено 4 877 случаев заражения коронавирусом, 3 602 человека выздоровело, 65 – умерло.