0
13:33
Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
12:28
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
11:46
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
11:33
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
11:19
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
10:11
Сквер Кикоина в Пскове обновят
10:06
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
Еще новости
Общество

20,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 10 сентября в мире зарегистрировано 28 029 782 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 908 051 человек. Количество выздоровевших – 20 106 526.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 549 475. В этой стране от коронавируса умерло 195 239 человек, выздоровело – 3 846 095.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 041 007 человек, 856 458 – выздоровело, 18 135 – умерло. В Псковской области выявлено 4 877 случаев заражения коронавирусом, 3 602 человека выздоровело, 65 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
1 570 человек заболели коронавирусом в Пскове 20,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса Эпидрасследование нового очага коронавируса в Великих Луках начал Роспотребнадзор 947 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Врачам изменят режим работы из-за коронавируса Ещё 34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области Новый очаг коронавируса выявлен в Великих Луках 4 877 жителей Псковской области заразились коронавирусом Оборот псковского общепита сократился на треть Более 39,2 млн тестов на коронавирус сделали в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
10 сентября 2020
Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
10 сентября 2020
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
10 сентября 2020
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
10 сентября 2020
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
10 сентября 2020
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
Сквер Кикоина в Пскове обновят
10 сентября 2020
Сквер Кикоина в Пскове обновят
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
10 сентября 2020
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным
10 сентября 2020
Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным

Идет загрузка...