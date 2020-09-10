Фестиваль русской музыки в Пскове перенесён на ноябрь

11:09, 10 сентября 2020, ПАИ

Фестиваль русской музыки, который состоится в Пскове, перенесли на ноябрь. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 10 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, программа Фестиваля русской музыки в Пскове несколько изменилась. «Но мы приложили все усилия, чтобы фестиваль состоялся, хотя и в усеченном формате», – подчеркнула Елизавета Барышникова.

Она отметила, что в рамках фестиваля покажут балеты, детский концерт, а также выступление Академического большого хора «Мастера хорового пения». Они приедут в Псков 7 ноября.

Главный дирижёр симфонического оркестра Николай Хондзинский уверен, что Фестиваль русской музыки в Пскове будет достаточно ярким и интересным.

Фестиваль русской музыки в Пскове должен был пройти в марте, однако из-за пандемии коронавируса его проведение было отложено на неопределённый срок.