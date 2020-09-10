Пскович Сергей Елизаров готов дать совет всем, кто интересуется триатлоном

11:36, 10 сентября 2020, ПАИ

Экоактивист, инициатор многих общественно полезных проектов, участник самых известных международных соревнований по триатлону Ironman Сергей Елизаров готов помочь советом всем, кто интересуется триатлоном, пишет «Псковская правда».

«Всегда можно ко мне обратиться. Опыт какой-никакой есть. Для меня это страсть. Я фанат тренировок, я кайфую, когда кручу педали на скорости 50-60 километров в час. Когда все это делается не внапряг, с хорошим настроением – 100 % все получится», – сказал Сергей Елизаров.

Пскович также рассказал о том, как проходили международные соревнования по триатлону Ironman в Барселоне. По его словам, на этих состязаниях он потратил восемь тысяч калорий за 12 часов.