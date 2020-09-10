0
13:33
Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
12:28
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
11:46
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
11:33
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
11:19
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
10:11
Сквер Кикоина в Пскове обновят
10:06
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
Еще новости
Общество

Пскович Сергей Елизаров готов дать совет всем, кто интересуется триатлоном

На этом пляже стартовали соревнования Ironman Barcelona

Экоактивист, инициатор многих общественно полезных проектов, участник самых известных международных соревнований по триатлону Ironman Сергей Елизаров готов помочь советом всем, кто интересуется триатлоном, пишет «Псковская правда».

«Всегда можно ко мне обратиться. Опыт какой-никакой есть. Для меня это страсть. Я фанат тренировок, я кайфую, когда кручу педали на скорости 50-60 километров в час. Когда все это делается не внапряг, с хорошим настроением – 100 % все получится», – сказал Сергей Елизаров.

Пскович также рассказал о том, как проходили международные соревнования по триатлону Ironman в Барселоне. По его словам, на этих состязаниях он потратил восемь тысяч калорий за 12 часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
10 сентября 2020
Реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» сняли в Псковской области
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
10 сентября 2020
Участок улицы Советской в Пскове перекроют 11 сентября
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
10 сентября 2020
Движение автобусов запустят по улице Западной в Пскове
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
10 сентября 2020
Производство БОПЭТ-плёнок на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области откроют в начале 2021 года
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
10 сентября 2020
Начался набор в псковскую Школу межэтнической журналистики
Сквер Кикоина в Пскове обновят
10 сентября 2020
Сквер Кикоина в Пскове обновят
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
10 сентября 2020
Изборск вошёл в список самых красивых городов России
Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным
10 сентября 2020
Градостроительные судьбы: ПАИ-live с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным

Идет загрузка...