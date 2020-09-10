В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»

15:34, 10 сентября 2020, ПАИ

В четверг, 10 сентября, в районном культурном центре состоялась презентация тома историко-документальной серии книг памяти «Солдаты Победы», посвященного Дновскому району, с участием первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщает газета «Дновец».

Шестой том посвящён участникам Великой Отечественной войны из Дновского района и содержит 1055 биографий. В них рассказывается о ярких примерах доблести и мужества, которые проявили на полях сражений сотни дновцев — от рядового до генерала.

Работа над многотомником «Солдаты Победы» в Псковской области проходит с 2014 года, ежегодно новый том книги приурочен к дням Победы. Первые два тома посвящены участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Псковской области. Третий том рассказывал об участниках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Седьмой том книги будет посвящён воинам Себежского района.

С выходом шестого тома в издании увековечены имена и подвиги почти 6,2 тыс. жителей Псковской области, добывавших Великую Победу.

Том направлен в главные книгохранилища нашей страны, в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Центральный музей Вооруженных Сил РФ, будет вручен ближайшим родственникам ветеранов, чьи имена увековечены в книге. Ожидается поступление в библиотеки области, архивные учреждения, ветеранские организации,