0
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
17:46
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
17:39
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
16:54
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
16:45
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
Еще новости
Общество

В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»

В четверг, 10 сентября, в районном культурном центре состоялась презентация тома историко-документальной серии книг памяти «Солдаты Победы», посвященного Дновскому району, с участием первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщает газета «Дновец».

Шестой том посвящён участникам Великой Отечественной войны из Дновского района и содержит 1055 биографий. В них рассказывается о ярких примерах доблести и мужества, которые проявили на полях сражений сотни дновцев — от рядового до генерала.

Работа над многотомником «Солдаты Победы» в Псковской области проходит с 2014 года, ежегодно новый том книги приурочен к дням Победы. Первые два тома посвящены участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Псковской области. Третий том рассказывал об участниках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Седьмой том книги будет посвящён воинам Себежского района.

С выходом шестого тома в издании увековечены имена и подвиги почти 6,2 тыс. жителей Псковской области, добывавших Великую Победу.

Том направлен в главные книгохранилища нашей страны, в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Центральный музей Вооруженных Сил РФ, будет вручен ближайшим родственникам ветеранов, чьи имена увековечены в книге. Ожидается поступление в библиотеки области, архивные учреждения, ветеранские организации,  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
10 сентября 2020
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
10 сентября 2020
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»
10 сентября 2020
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»

Идет загрузка...