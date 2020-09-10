В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
В 11 российских регионах наблюдается всплеск заболевания коронавирусом. Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, пишет ТАСС.
По словам специалиста, говорить о второй волне распространения COVID-19 в России еще рано, так как по-прежнему фиксируются вспышки коронавируса по всей стране. «Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески - я имею в виду прибавление новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», - сказал Авдеев.
В Псковской области также появляются новые очаги коронавируса.