0
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
17:46
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
17:39
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
16:54
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
16:45
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
Еще новости
Общество

В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса

Фото: Дарья Хваткова.

В 11 российских регионах наблюдается всплеск заболевания коронавирусом. Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, пишет ТАСС.

По словам специалиста, говорить о второй волне распространения COVID-19 в России еще рано, так как по-прежнему фиксируются вспышки коронавируса по всей стране. «Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески - я имею в виду прибавление новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», - сказал Авдеев.

В Псковской области также появляются новые очаги коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса Почти шесть тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки 1 570 человек заболели коронавирусом в Пскове 20,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса Эпидрасследование нового очага коронавируса в Великих Луках начал Роспотребнадзор 947 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Врачам изменят режим работы из-за коронавируса Ещё 34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области Новый очаг коронавируса выявлен в Великих Луках 4 877 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский районе
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
10 сентября 2020
Кто будет жить в «Социальном городке» в Борисовичах
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
10 сентября 2020
Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами автобусов прошел в Пскове
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»
10 сентября 2020
В Дно состоялась презентация шестого тома книги «Солдаты Победы»

Идет загрузка...