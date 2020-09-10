14 сентября Двор Постникова будет закрыт для посещений
14 сентября Двор Постникова по техническим причинам будет закрыт для посещений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.
Ранее сообщалось, что во Дворе Постникова действует передвижная выставка «Живописная Россия». Экспозиция расположилась в здании большого «Мешка». Это первая выставка во Дворе Постникова с момента его реставрации и открытия широкой публике. На выставке представлено 150 живописных полотен членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников.