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Общество

Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области за неделю уровень летальности от коронавируса снизился до 1,34%. Более того, этот показатель в регионе ниже общероссийского (1,75%), сообщили Псковскому агентству информации в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего два региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Республика Карелия — 0,47% и Ненецкий автономный округ, где индекс по-прежнему равен нулю.

Фото: ИЦК.

Восемь регионов СЗФО показали летальность выше 1%: Архангельская область — 2,23%, Новгородская область — 1,88%, Калининградская область — 1,59%, Псковская область — 1,34%, Республика Коми — 1,29%, Ленинградская область — 1,16%, Мурманская область 1,30%, Вологодская область — 1,18%.
Самая высокая летальность по России по-прежнему отмечается в Санкт-Петербурге — 6,70%.

Неделей ранее уровень летальности от COVID-19 в Псковской области составлял 1,39%.

Однако индекс заболеваемости коронавирусом в Псковской области еще несколько дней назад превышал общероссийский.

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