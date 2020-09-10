Более 100 мест для проживания пожилых людей появится в Пскове

19:24, 10 сентября 2020, ПАИ

В «Социальном городке» в Борисовичах смогут постоянно проживать более 100 пенсионеров. Кроме того, там появится школа родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания и пункт проката технических средств реабилитации. Об этом Псковскому агентству информации рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Развитая инфраструктура и продуманный комплекс услуг позволяют назвать это место городком. Ранее сообщалось, что здесь хотят сделать столовую, тренажерный зал, прачечную, ремонтную мастерскую, библиотеку, клубы по интересам, часовню и многое другое. Также жители могут рассчитывать на постоянное медицинское обслуживание.

В дневное отделение жители города смогут привозить и оставлять своих родственников на целый день.

«Создание учреждения данного типа обеспечит максимальный комфорт и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, квалифицированный уход за ними, повышение социального статуса личности», - заметила председатель комитета по соцзащите.

Подробнее о «Социальном городке» читайте здесь.