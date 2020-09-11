0
01:14
249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
01:04
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
21:03
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
19:39
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем
18:36
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
18:32
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
17:50
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Еще новости
Общество

Производство алмазов и технопарк могут появиться в Моглино

Михаил Ведерников представил одну из важнейших площадок развития региона на рабочей встрече с Министром промышленности и торговли РФ, сообщают в администрации Псковской области.

Резидентами особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Моглино» являются 15 инвестпроектов. К октябрю один из них начнет синтезировать искусственные алмазы.

В то же время готовится инфраструктура второй очереди особой экономической зоны — «Моглино-2», где якорным резидентом является «Псковский завод «Титан-Полимер». Из средств индивидуальной программы социально-экономического развития на строительные работы в текущем году выделено порядка 900 млн рублей.

Обустройство инженерных коммуникаций проводится в рамках утвержденной и актуализированной Минпромторгом РФ «дорожной карты». Основные мероприятия планируется завершить до начала производственной деятельности якорного резидента. В перспективе здесь рассматривается возможность создания технопарка.

«Наша задача - качественная подготовка инфраструктуры строящегося промышленного технопарка, чтобы как можно быстрее площадки заполнились работающими производствами», - отметил Денис Мантуров.

Ранее ПАИ сообщало об обсуждении министром и губернатором строительства молочной фермы в Новосокольническом районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
11 сентября 2020
249 автобусов и обновленный парк карет скорой помощи ждут псковичей
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
11 сентября 2020
100 млн рублей направлены на молочную ферму в Новосокольническом районе
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
10 сентября 2020
Иммунный ответ у вакцинированных от коронавируса больше, чем у переболевших
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
10 сентября 2020
Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
10 сентября 2020
ВИДЕО: Соседи Людмилы Нарусовой рассказали о приезде сенатора в Плюсский район
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
10 сентября 2020
Журналисты нашли плюсский дом семьи Ксении Собчак
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
10 сентября 2020
Псковский музей опубликовал афишу на выходные
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)
10 сентября 2020
Маски налицо - в городских автобусах прошла проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора (ВИДЕО)

Идет загрузка...