Производство алмазов и технопарк могут появиться в Моглино

01:09, 11 сентября 2020, ПАИ

Михаил Ведерников представил одну из важнейших площадок развития региона на рабочей встрече с Министром промышленности и торговли РФ, сообщают в администрации Псковской области.

Резидентами особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Моглино» являются 15 инвестпроектов. К октябрю один из них начнет синтезировать искусственные алмазы.

В то же время готовится инфраструктура второй очереди особой экономической зоны — «Моглино-2», где якорным резидентом является «Псковский завод «Титан-Полимер». Из средств индивидуальной программы социально-экономического развития на строительные работы в текущем году выделено порядка 900 млн рублей.

Обустройство инженерных коммуникаций проводится в рамках утвержденной и актуализированной Минпромторгом РФ «дорожной карты». Основные мероприятия планируется завершить до начала производственной деятельности якорного резидента. В перспективе здесь рассматривается возможность создания технопарка.

«Наша задача - качественная подготовка инфраструктуры строящегося промышленного технопарка, чтобы как можно быстрее площадки заполнились работающими производствами», - отметил Денис Мантуров.

Ранее ПАИ сообщало об обсуждении министром и губернатором строительства молочной фермы в Новосокольническом районе.