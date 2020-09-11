Мина обезврежена в Усвятском районе
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила в деревне Стеревнево Усвятского района миномётную мину калибра 82 миллиметра.
Ранее великолукские спасатели обезвредили вблизи деревни Забелье Пустошкинского района артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров.