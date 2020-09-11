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Общество

Иммунолог назвал противопоказания для прививки коронавирусом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при которых прививка от коронавируса противопоказана, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Вечерняя Москва» 11 сентября.

Жемчугов указал, в первую очередь, что аутоиммунные заболевания ккак и онкологические - это относительные противопоказания к вакцинации любой вакциной. Поскольку они входят и в группу риска, по коронавирусу, в частности. «Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — пояснил Жемчугов.

По словам врача, решение о вакцинации в таких случаях должен пациент после согласования с врачом, в соответствии с состоянием организма.

Первая вакцина была зарегистрирована в августе, с назначением профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

По словам главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, партия вакцины от коронавируса в регионе предположительно ожидается в ноябре-декабре.

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