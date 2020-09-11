Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней

09:51, 11 сентября 2020, ПАИ

С 3 по 9 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло восемь человек, пострадало – девять. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В трёх случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокировано двое пострадавших и четверо погибших. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства.

Отметим, что только в ночь с 4 на 5 сентября в Псковской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло шесть человек.