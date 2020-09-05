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Общество

Ночь ДТП: На дорогах Псковской области погибли шесть человек

В ночь с 4 на 5 сентября в Псковской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли шесть человек.

Поздним вечером 4 сентября в Островском районе на 17-м километре трассы Остров-Вышгородок, не доезжая до деревни Елины, случилась первая смертельная дорожная авария. Автомобиль Volkswagen, за рулём которого был 51-летний мужчина, сбил 61-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте.

5 сентября около 0:40 по дороге в Островском районе, двигаясь со стороны Пскова, ехал автомобиль Lifan X60. На 325-м километре трассы из-за кустов внезапно выбежал на дорогу лось. Произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, его пассажиры – мужчины 56 и 42 лет, а также 71-летняя женщина погибли на месте. Ещё одна пассажирка машины – 67-летняя женщина была госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника. Все погибшие и пострадавшая – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В тот же день спустя несколько часов автомобиль Škoda, за рулём которой находилась женщина, насмерть сбил пешехода в 500 метрах от Любятовского поста ГИБДД, около поворота на деревню Новая. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пешеход погиб под колесами «Шкоды» в Псковском районе
    Фото: ПАИ

По всем случившимся в ночь на 5 сентября смертельным ДТП проводятся проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. 

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