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Общество

Более 28,3 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на 11 сентября в мире зарегистрировано 28 329 999 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 913 934 человека. Количество выздоровевших – 20 345 997.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 588 181. В этой стране от коронавируса умер 196 331 человек, выздоровело – 3 797 173.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 046 370 человек, 862 373 – выздоровело, 18 263 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 877 случаев заражения коронавирусом, 3 602 человека выздоровело, 65 – умерло.

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