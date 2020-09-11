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Общество

Псковичи выбирают лучшее граффити фестиваля «Плеск»

В завершении фестиваля граффити и стрит-арт культуры «Плеск» в Пскове  проводится конкурс на лучшую работу. Горожане должны выбрать не более трех работ, которые им понравились. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Псковичи должны выбрать тройку лучших граффити из 11 работ: «Девушка и Цветы» (улица Байкова, двор 26-й школы), «Александр Невский» (Алтаева, 11), «Кубы» (Рижский проспект, 49), «Прошлое и будущее» (Новоселов, 32, 34), «Жар-птица» (Народная, 10-10а), «Яркий город» (Инженерная, 21), «Олени» (улица Труда, напротив 12-й школы), «Яблоня» (Максима Горького, 35), «Рисуй» (Льва Толстого, 42), «Природа» (Рокоссовского, 10) и «Трамвай» (Народная, 27).

Ранее сообщалось, что фестиваль «Плеск» псковичи встретили весьма позитивно.

Цель фестиваля – выявить местных художников и показать возможности  художественного граффити, что «это не вандализм, а искусство», подчеркнула Наталья Плявинская. Акция продолжится, если этого захотят жители города.

Всего для участия в конкурсе граффити для нанесения на стены технических сооружений города поступило 82 макета. Псковское агентство информации отобрало некоторые работы художников.

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