Почти 40 млн тестов на коронавирус сделали в России

12:18, 11 сентября 2020, ПАИ

В России специалисты провели более 39,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 337 тысяч исследований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

В стране под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются 209 628 человек.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 051 874 человека, 868 107 – выздоровело, 18 365 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 915 случаев заражения коронавирусом, 3 619 человек выздоровело, 65 – умерло.