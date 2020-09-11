Транспортные карты в Пскове могут появиться уже до конца года

16:10, 11 сентября 2020, ПАИ

До конца 2020 года в городских автобусах Псковской области появятся транспортные карты. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

По словам Елкина, транспортную карту с индивидуальным дизайном введут в регионе уже в ближайшее время.

Председатель комитате по транспорту также ответил на вопрос жителей Пскова о неожиданном ажиотаже с продажей проездных билетов в прошлом месяце.

«Виной всему стечение обстоятельств. Мы столкнулись с трудностями закупки проездных билетов. В этом месяце таких проблем не ожидается», - сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в ближайшее время выпустят первые пять тысяч транспортных карт, которые войдут в оборот до ноября этого года. Всего в регионе планировалось внедрить пять видов транспортных карт. «Данное решение позволит сократить число бумажных проездных билетов, а также повысит количество оплат поездок путем безналичного расчета», - уверен Борис Елкин.