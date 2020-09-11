Девочка, пострадавшая в ДТП под Великими Луками, скончалась

16:28, 11 сентября 2020, ПАИ

Накануне вечером, 10 сентября скончалась девочка, которая серьезно пострадала в аварии под Великими Луками две недели назад, сообщает портал Луки.ру. Девочке было 8 лет.

Смертельное ДТП произошло 27 августа в одиннадцатом часу вечера на федеральной трассе М-9 «Балтия». Водитель «Мерседеса» выехал на встречку и в лоб столкнулся с автомобилем «Киа». В ДТП участвовала также фура. Нам месте погибли оба водителя легковых автомобилей.

В салоне "Киа" находились две девочки, одна из них оказалась в коме 28 августа.

Отметим, что за неделю с 3 по 8 сентября на дорогах области погибли 8 человек.