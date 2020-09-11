0
16:48
Прямое движение открыто на улице Поземского
15:03
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
14:16
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
09:51
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
15:44
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
12:27
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
09:39
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
Еще новости
Происшествия

Девочка, пострадавшая в ДТП под Великими Луками, скончалась

Накануне вечером, 10 сентября скончалась девочка, которая серьезно пострадала в аварии под Великими Луками две недели назад, сообщает портал Луки.ру. Девочке было 8 лет.

Смертельное ДТП произошло 27 августа в одиннадцатом часу вечера на федеральной трассе М-9 «Балтия». Водитель «Мерседеса» выехал на встречку и в лоб столкнулся с автомобилем «Киа». В ДТП участвовала также фура. Нам месте погибли оба водителя легковых автомобилей. 

В салоне "Киа" находились две девочки, одна из них оказалась в коме 28 августа.

Отметим, что за неделю с 3 по 8 сентября на дорогах области погибли 8 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Прямое движение открыто на улице Поземского
11 сентября 2020
Прямое движение открыто на улице Поземского
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
11 сентября 2020
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
11 сентября 2020
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
11 сентября 2020
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
10 сентября 2020
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
10 сентября 2020
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
10 сентября 2020
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
Ребёнок пропал в Пскове
10 сентября 2020
Ребёнок пропал в Пскове

Идет загрузка...