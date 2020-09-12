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Общество

Медиков псковской «скорой» переоденут

Состоялся конкурс на пошив специализированной формы для сотрудников. Первые образцы представлены фельдшерам, медсестрам и другому персоналу, которые дали положительную оценку качеству изделий. Об этом на совещании, посвященном модернизации службы скорой медпомощи, в субботу, 12 сентября губернатору Михаилу Ведерникову доложил главный врач службы Денис Сачков.

Форма будет состоять из брюк, футболки, кофты с удлиненным рукавом и утепленной жилетки.

Ведерников поручил тщательно изучить качество первой партии, поставка которой ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на оснащение автопарка службы скорой помощи в Псковской области Минпромторг России выделил еще 100 млн рублей.

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