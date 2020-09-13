Почему детские пособия в сентябре пришли позже, объяснил псковский губернатор

09:47, 13 сентября 2020, ПАИ

В сентябре выплаты на детей от 3 до 7 лет пришли жителям Псковской области позже, чем в предыдущие месяцы. Эту задержку прокомментировал губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

«Как только финансирование поступает в область из федерального бюджета, оно оперативно распределяется по районам. В сентябре средства пришли в регион не 3-4 числа, как в предыдущие месяцы, а с небольшой задержкой – только 7-го числа», - объяснил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, эту ситуацию нельзя назвать «нарушением сроков», поскольку от области срок поступления финансирования не зависел. «Это не нарушение сроков, а сбой привычного расписания», - подчеркнул глава региона и добавил, что комитет соцзащиты сделал всё, чтобы полученные деньги сразу направили семьям с детьми.