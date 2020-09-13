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Общество

Псковичам задержали пенсии из-за сбоя в Сбербанке

В пятницу, 11 сентября, псковские пенсионеры получили выплаты к ночи, а не в первой половине дня, как обычно. Ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Михаил Ведерников проинформировал, что задержка пенсии была обусловлена программным сбоем в Сбербанке, из-за чего по всей стране пенсионеры получили деньги только к 23:00.

«Понимаю, что для получателей социальных выплат эта поддержка крайне важна, и средства  должны приходить вовремя», - отметил он.

Фото: Дарья Хваткова.

Губернатор заверил, что вопрос социальных выплат он держит на контроле, находясь на постоянной связи с Министерством труда и социального развития, с правительством России.

Также Михаил Ведерников объяснил, почему детские пособия в сентябре псковичи получили позже, чем в предыдущие месяцы.

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