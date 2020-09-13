Явка на выборы главы Себежского района на 10:00 составила 20,54%
Явка на выборы главы Себежского района, по состоянию на 10:00 13 сентября, составила 20,54%. Такие данные предоставили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.
Из 6777 зарегистрированных избирателей проголосовали 1392.
На пост главы муниципалитета претендуют трое: действующий глава района, кандидат от «Единой России» Леонид Курсенков, руководитель регионального отделения Партии Роста Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин.
Максимальная явка на муниципальных выборах в Псковской области наблюдается в Опочецком районе.