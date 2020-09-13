Кинофестиваль «Западные ворота» повторится в Пскове в 2021 году

16:20, 13 сентября 2020, ПАИ

Международный кинофестиваль «Западные ворота», проходивший в Псковской области во время Ганзейских дней, состоится вновь в 2021 году. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram, подводя итоги встречи с продюсером, бывшим гендиректором киностудии «Ленфильм» Эдуардом Пичугиным.

«Творческих идей много, - отметил глава региона. - Во время Ганзейских Днией в 2019 году на территории Псковской области проходил международный фестиваль «Западные ворота». Проект имел много положительных отзывов от участников и зрителей. Будем планировать проведение фестиваля на 2021 год».

Также Михаил Ведерников рассказал о завершении монтажа фильма Игоря Угольникова «Учености плоды», который снимался в Пушкинских Горах.

А благодаря сотрудничеству с «КиноСити» участники XXVII Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля смогут увидеть уникальную экспозицию художника по костюмам фильма «Конек-Горбунок».