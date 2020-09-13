Почти 100 тысяч жителей Псковской области уже проголосовали на выборах

16:27, 13 сентября 2020, ПАИ

Явка на муниципальные выборы различных уровней, которые проходят в Псковской области сегодня, 13 сентября, составила 34,7%. Такие данные, по состоянию на 15:00, приводит избирательная комиссия Псковской области.

Из 278 655 избирателей поучаствовали в голосовании 96 594 человека.

Наибольшую активность показали жители Опочецкого района: явка на выборы депутатов Собрания Болгатовской волости третьего созыва там составила 72,23%. На выборах в Усвятском, Стругокрасненском, Себежском, Порховском и Палкинском районах явка превысила 60%.

В Себежском районе, где жители сегодня выбирают главу муниципалитета, явка приближается к 30%.