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Политика

В Псковской области закрылись избирательные участки

Фото: Дарья Хваткова.

Единый день голосования завершился в Псковской области, в 20:00 все избирательные участки закрылись для подсчета голосов.

Явка, по данным на 18:00, составляла 38,4%. На муниципальных выборах проголосовали 106 933 жителя Псковской области. Вскоре поступят актуальные данные о явке на 20:00.

В Псковской области прошли выборы главы Себежского района (информация о явке), депутатов районных Собраний и выборы в органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях. Всего в регионе в сентябре состоялись 114 кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2 114 кандидатов.

Ранее председатель облизбиркома Игорь Сопов говорил о том, что результаты выборов появятся либо поздно ночью 13 сентября, либо рано утром 14 сентября.

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