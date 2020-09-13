Случаи заболевания коронавирусом в СК «Айсберг» прокомментировали в Великих Луках

20:13, 13 сентября 2020, ПАИ

В спортивно-оздоровительном комплексе «Айсберг» в Великих Луках были зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусом, однако говорить об очаге инфекции в учреждении это не позволяет. Ситуацию прокомментировала администрация Великих Лук, ответ на информацию в соцсетях опубликован на сайте города.

«Единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией в спортивно-оздоровительном комплексе «Айсберг», как и в других организациях города, действительно, отмечались. Все контактные цепочки по заболевшим находятся на контроле территориального отдела Роспотребнадзора. Необходимые дезинфекционные мероприятия проводятся регулярно. Очага заболевания новой коронавирусной инфекцией в спортивно-оздоровительном комплексе «Айсберг» сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не выявлено. Все меры безопасности в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством в спортивном комплексе применяются в полном объеме», - заверило руководство муниципалитета.

В связи с ростом статистики COVID-19 в Великих Луках администрация отмечает, что «что граждане стали несерьёзно относиться к противоэпидемическим требованиям».

При этом, подчеркнули в администрации, ситуация с заболеваемостью находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора и головного регионального офиса федеральной службы.

Ситуацию с новым очагом коронавируса на кабельном заводе Великих Лук в своем еженедельном обращении прокомментировал губернатор Псковской области.