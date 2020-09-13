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Общество

Лебеди на рассвете: петербургский фотохудожник снова поразил россиян кадром из Изборска

Фото: Петр Косых.

Петербургский фотохудожник-пейзажист Петр Косых выставил в своих соцсетях «редкий кадр» из Изборска. Фотограф запечатлел лебедей, плывущих на рассвете по Городищенскому озеру. Фотография, по словам автора, не проходила обработку ни в одном редакторе.

Петр Косых рассказал своей 47-тысячной аудитории о том, что Старый Изборск – «одно из древнейших русских поселений наряду со Старой Ладогой и Белозерском», где вблизи стен крепости у берега Городищенского  озера из-под земли выходят 12 минеральных источников.

«Вот такой волшебный и редкий кадр мне удалось сделать на рассвете в этом знаковом для России месте. А редкий он потому, что не открывался ни в одном редакторе. Ни один параметр с момента съёмки не был изменён. Можно сказать "натур продукт" с пылью на матрице», - написал фотограф.

В июле этого года Петр Косых путешествовал по Псковской области и запечатлел на свой фотоаппарат виды Пушкинских Гор и Изборско-Мальской долины. Особенно поразил аудиторию его Instagram кадр с изборскими березками, тонущими в молочном тумане.

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