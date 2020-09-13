19 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
14 сентября, в понедельник, воздух в Псковской области прогреется до 19 градусов Цельсия, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.
На территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди и ветер северо-западных направлений скоростью до 11 метров в секунду.
Ночью температура воздуха установится в пределах +7…+12 градусов Цельсия, днем - +14…+19 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее в Росгидромете пообещали, что бабье лето в Псковскую область придет после 21 сентября.