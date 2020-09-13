Ещё 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области

22:31, 13 сентября 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области заболели коронавирусом 14 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 4 982 человек. Статистику на 13 сентября опубликовал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

В Пскове за время пандемии COVID-19 заразились новой инфекцией 1599 человек, в Великих Луках – 976 человек.

«Ситуация в очагах без изменений», - добавил Михаил Ведерников.

Избавились от коронавируса за сутки всего три человека, за все время – 3689 человек. Скончались 65.