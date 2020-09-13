В четырёх муниципалитетах Псковской области выявлены новые случаи COVID-19

22:44, 13 сентября 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области зарегистрировали 14 случаев заражения COVID-19 в четырех муниципалитетах. Статистику на 13 сентября опубликовал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Так, самый активный прирост по-прежнему наблюдается в Пскове – девять заболевших за сутки. В Псковском и Печорском районах заболели по два человека, в Великолукском – один.

Общее число инфицированных в регионе достигло 4982 человек.

Избавились от коронавируса за сутки всего три человека, за все время – 3689 человек. Скончались 65.