В Центральной России ожидается аномальное похолодание

06:57, 14 сентября 2020, ПАИ

Жителей регионов Центрального федерального округа ожидает «всплеск тепла» 17 сентября, вслед за которым придет аномальное похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,

«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение - температура будет около и даже ниже нормы», - отметил он.

Синоптик пояснил, что 17 сентября температура будет выше 20 градусов, а затем дневные температуры спадут до 15 градусов, а ночные - около 5 градусов.

По словам Вильфанда, «всплеск тепла», который произойдет в четверг, является достаточно редким явлением: жаркий воздух придет с юга, но это не будет антициклоном.

Метеоролог заверил, что такая ситуация является достаточно сложной и необычной.

Ранее в Росгидромете рассказали, когда в Псковскую область придет бабье лето.