Более 5,5 тыс. человек заболели коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
13 сентября в стране зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 475 человек.
Всего по состоянию на утро 14 сентября в России выявлено 1 068 320 случаев заболевания коронавирусом, 878 700 человек выздоровело, 18 635 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 982 случая заражения коронавирусом, 3 689 человек выздоровело, 65 – умерло.