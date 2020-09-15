Ещё 11 человек заболели коронавирусом в Пскове

10:07, 15 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 610 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 11 человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (977 случаев), на третьем – Псковский район (433 случая).

Всего в Псковской области зарегистрирован 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.