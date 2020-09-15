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Общество

Археологи нашли в Пскове клад XVI века

Фото: Археологический центр Псковской области.

126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века обнаружили археологи на улице Герцена в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своем Instagram.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Специалисты нашли клад в кубышке, помещенной под пол деревянной постройки. «Много лет назад, до того как археологические раскопки в центре города стали обязательными, рядом с кладом была проложена водопроводная труба, но рабочие тогда чудом не заметили маленький керамический сосуд», - рассказали археологи.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Монеты передали реставраторам для расчистки и консервации, позже находки пополнят археологические фонды музея-заповедника.

О десяти необычных кладах, найденных в Пскове, читайте в материале «Кладоведение».

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