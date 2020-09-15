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Общество

Более 5,5 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

14 сентября в стране зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.

Всего по состоянию на утро 15 сентября в России выявлено 1 073 849 случаев заболевания коронавирусом, 884 305 человек выздоровело, 18 785 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.

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