Более 5,5 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
14 сентября в стране зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 605 человек.
Всего по состоянию на утро 15 сентября в России выявлено 1 073 849 случаев заболевания коронавирусом, 884 305 человек выздоровело, 18 785 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.