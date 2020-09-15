Аисту-инвалиду из Псковской области распечатают протез на 3D-принтере

12:20, 15 сентября 2020, ПАИ

Аисту-инвалиду из Псковской области распечатают протез на 3D-принтере. Как сообщили Псковскому агентству информации в Полистовском заповеднике, аист без ноги был найден у деревни Подберезье Локнянского района.

Жители деревни обратились за помощью к орнитологу, кандидату биологических наук, руководителю волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марине Сиденко.

«5 сентября мне позвонила женщина из Подберезья, сказала, что в деревне нашли раненого аиста. У него проблемы с лапой, её нет, и летать он не может. Жительница деревни попросила о помощи, - рассказала Марина Сиденко. - Я знаю, что это далеко от Пскова, у меня там нет волонтёров, послать туда за птицей некого, но вспомнила, что есть Полистовский заповедник, который может помочь с доставкой. Попросила Ирину Геннадьевну, жительницу деревни, поймать аиста. На следующий день она сообщила мне, что аист находится у них. Дальше его нужно было переправить к нам, в волонтёрский центр помощи аистам «Дом белого аиста».

10 сентября инспекторы Полистовского заповедника, возвращаясь с рейда, забрали аиста в деревне Подберезье и довезли до Бежаниц. На следующее утро птица отправилась с сотрудником заповедника в Опочку, где аист остался на несколько дней у волонтёра в ожидании сотрудников аистиного волонтерского центра. 13 сентября птицу забрала Марина Сиденко, основатель «Дома белого аиста». После осмотра пернатого было решено отправить его в Ростов-на-Дону, где занимаются подобными случаями. Нога может быть восстановлена на 3D-принтере.

О похожем случае с покалеченным аистёнком ПАИ писало в конце августа.