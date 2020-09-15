Стало известно, сколько дней опасен переболевший COVID-19 человек

12:35, 15 сентября 2020, ПАИ

Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник, 15 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации – вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения – до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», – сказала Попова.

При этом она не уточнила, значит ли это, что переболевший человек может в течение этого времени заражать других людей.

Всего в Псковской области зарегистрирован 5 001 случай заражения коронавирусом, 3 691 человек выздоровел, 65 – умерло.