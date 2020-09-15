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Общество

Путепровод через Северный обход в Пскове отремонтируют в 2021 году

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Путепровод на дороге Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе отремонтируют до 31 августа 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Управление автомобильных дорог Псковской области подписало контракт с подрядчиком «Автомобильные дороги Пскова».

В феврале этого года путепровод закрыли для проезда из-за аварийного технического состояния. Пролетное строение повредил грузовик, двигающийся с экскаватором на трале. Экскаватор не вписался в подмостовой габарит путепровода и повредил балки.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядчик должен полностью восстановить транспортно-эксплуатационное состояние моста. Для этого он заменит четыре балки и сделает локальный ремонт бетонных поверхностей балок. Видимые поверхности пролетного строения обработают специальным защитным составом. На мостовом полотне старое покрытие отфрезеруют, проведут гидроизоляцию проезжей части, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, подрядчик выполнит устройство деформационных швов, водосборных лотков, укрепит откосы конусов бетоном, отремонтирует тротуары и лестничные сходы, установит барьерное ограждение.

40,5 миллиона рублей выделят на ремонт моста из областного бюджета.

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