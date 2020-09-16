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Общество

Псковичей предупреждают о сильном тумане 16 сентября

МЧС предупреждает жителей Псковской области о сильном тумане. Информация о неблагоприятном явлении опубликована утром 16 сентября на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В среду утром синоптики Псковского ЦГМС спрогнозировали сильный туман с видимостью 500 метров и менее на территории Пскова и области.

В МЧС напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, увеличить обычную дистанцию, снизить скорость и избегать внезапных торможений.

Ранее начальник Псковского ЦГМС сообщила Псковскому агентству информации прогноз погоды на неделю.

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