Псковичей предупреждают о сильном тумане 16 сентября
МЧС предупреждает жителей Псковской области о сильном тумане. Информация о неблагоприятном явлении опубликована утром 16 сентября на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
В среду утром синоптики Псковского ЦГМС спрогнозировали сильный туман с видимостью 500 метров и менее на территории Пскова и области.
В МЧС напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, увеличить обычную дистанцию, снизить скорость и избегать внезапных торможений.
Ранее начальник Псковского ЦГМС сообщила Псковскому агентству информации прогноз погоды на неделю.