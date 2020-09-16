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1619 человек заразились COVID-19 в Пскове
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Общество

1619 человек заразились COVID-19 в Пскове

В Пскове коронавирусом с начала эпидемии заражены 1619 человек, в  Великих Луках COVID-19 - 985 человек. Об этом сообщает официальный канал Псковской области в Telegram.

Всего, по последним данным, в Псковской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены 5 030 человек. За последние сутки коронавирус подтвердили у 29 человек. В регионе выздоровело 3 743 пациента (за сутки – 52). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 91 809 (за сутки – 746) тестов на коронавирус.

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