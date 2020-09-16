1619 человек заразились COVID-19 в Пскове

10:43, 16 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала эпидемии заражены 1619 человек, в Великих Луках COVID-19 - 985 человек. Об этом сообщает официальный канал Псковской области в Telegram.

Всего, по последним данным, в Псковской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены 5 030 человек. За последние сутки коронавирус подтвердили у 29 человек. В регионе выздоровело 3 743 пациента (за сутки – 52). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 91 809 (за сутки – 746) тестов на коронавирус.