Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Великих Луках

10:51, 16 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 985 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 619 случаев), на третьем – Псковский район (437 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 5 030 случаев заражения коронавирусом, 3 743 человека выздоровело, 65 – умерло.