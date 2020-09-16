Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия

12:37, 16 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников указал на значимость создания регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия, поскольку его появление позволит объединить усилия, направленные на восстановление, сохранение, изучение и организацию максимальной доступности памятников истории и культуры Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, глава региона провел установочное заседание регионального совета.

Губернатор отметил особую важность качественного и профессионального проведения работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Для этого, по его словам, должно учитываться как мнение экспертов, так и жителей региона. «Все объекты должны быть доступны для посещения, так как это значимая часть туристического и экономического потенциала области и России в целом», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил специалистов за решение войти в состав совета. «Работы у нас предстоит много, но я уверен, что она будет интересной и исключительно полезной не только для Псковской области, но и для всей страны», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что более 800 объектов культурного наследия, расположенных в Псковской области, нуждаются в капитальном ремонте или в проведении работ по их сохранению.

«На региональном и федеральном уровнях проводится колоссальная работа. Активную деятельность на сегодняшний день ведёт созданная в феврале 2019 года по поручению Президента РФ автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия». Большую помощь в работе АНО оказывает Министерство культуры РФ», - отметил губернатор. Организация уже проводит научно-исследовательские и изыскательные работы в Снетогорском монастыре, по некоторым объектам Псково-Печерского монастыря, Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, Анастасиевской часовне в Пскове. Всего в рамках этого проекта планируется отреставрировать более 30 объектов культурного наследия на территории Псковской области.

Также Псковская область стала участником проекта Министерства культуры России и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России», благодаря чему отреставрировали Варлаамовский угол и Двор Постникова и продолжаются реставрационные работы Дома Ксёндза, Художественно-ремесленной школы имени Фан-дер-Флита и Поганкиных палат.