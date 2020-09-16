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Культура

Псково-Изборский музей-заповедник получит статус федерального в 2021 году

Администрация Псковской области достигла договорённости с Министерством финансов РФ, готовятся документы по линии правительства России, чтобы в следующем году Псково-Изборский объединенный музей-заповедник получил статус государственного. Об этом на установочном заседании регионального Совета по вопросам охраны памятников культурного наследия заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор напомнил, что в ведении Псково-Изборского объединенного музея-заповедника находится большое количество объектов культурного наследия. «Для нас это окончание серьезной работы по передаче музея на федеральный уровень. Это открывает множество перспектив и позволит быстрее реставрировать и сохранять объекты», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось о начале работы Совета по вопросам охраны памятников культурного наследия. Это важный шаг по объединению усилий, направленных на восстановление, сохранение, изучение и организацию максимальной доступности памятников истории и культуры, заявил глава региона.

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