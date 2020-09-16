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Культура

Кирпичников: Совет по культуре надо собирать обязательно

Заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заявил, что совет по вопросам охраны объектов культурного наследия в Пскове «надо собирать обязательно».

«Возобновление работы совета – это колоссально, это луч культуры в тёмном царстве и героический поступок губернатора, которого я, честно говоря, уже и не ждал. Работу совета надо горячо приветствовать и поддерживать. Речь шла о том, что совет будет собираться дважды в год», - уточнил Кирпичников.

Анатолий Кирпичников отметил, что совет не располагает собственными финансами и все доклады и выступления носят рекомендательный характер. «Но такие собрания дают направление культурной и реставрационной деятельности в городе, которая, пока совета не было, жила как бы сама по себе. Теперь что-то забрезжило», - сказал профессор.

«Причём совет непременно должен быть с участием губернатора. Если губернатора не будет, «мужики работать не будут», - подытожил Анатолий Кирпичников.

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