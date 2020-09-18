Командный бизнес: «Псковжилстрой» строит будущее города

09:33, 18 сентября 2020, ПАИ

Успех любой компании во многом зависит от грамотно подобранной команды, гармоничного взаимодействия всех сотрудников. Очень важно, чтобы коллектив в компании был сплоченным, а каждый сотрудник имел стремление и цель, которые будут способствовать развитию и процветанию предприятия. Для этого руководители компаний создают в коллективе атмосферу взаимного доверия и уважения, чтобы затем команда единомышленников двигалась к своей главной цели. Псковское агентство информации пообщалось с заместителем генерального директора АО «Псковжилстрой» по коммерческой работе Ольгой Ивановой и выяснило, как правильно выстраивать работу в коллективе, чтобы он действительно стал залогом успешной работы.

– Ольга Дмитриевна, вы новый человек в компании «Псковжилстрой»? Какие задачи были перед вами поставлены?

– В компании я недавно, хотя знакома с ней с 2016 года, ещё в период работы на телевидении. Основная задача, которая стояла передо мной, – вывести компанию на совершенно другой уровень! Чтобы в «Псковжилстрое» была своя философия, миссия и ценности!

– «Псковжилстрою» уже 11 лет, какие изменения произошли с компанией за этот период? Как изменился состав сотрудников?

– Приоритетным направлением компании является строительство современного, качественного и комфортного жилья. Финансово-экономические показатели предприятия стабильно растут! Компания развивается. Если в 2018 году было введено в эксплуатацию 5 жилых домов, то в 2020-м планируется не менее 10.

За 11 лет коллектив компании, конечно, изменился. Появилось очень много амбициозных ребят, которые хотят расти и развиваться вместе с предприятием.

– Как вы можете охарактеризовать коллектив «Псковжилстроя» сейчас? Есть ли у вас в компании какое-нибудь командное кредо, девиз?

– Сейчас мы переходим от коллектива к команде. Это одна из приоритетных задач, которая ставилась передо мной. Коллектив «Псковжилстроя» стал больше общаться. Мы вместе ходим обедать, празднуем дни рождения, рождения детей. Общение в неформальной обстановке сближает сотрудников.

Основная проблема, которая была здесь на момент моего прихода в «Псковжилстрой», – каждое подразделение было сосредоточено только на тех целях, которые напрямую зависели от их работы. Сейчас отношение сотрудников меняется: они разделяют общие цели, чувствуют себя причастными к развитию компании. Это дополнительно заряжает и мотивирует! Кроме того, у нас есть девиз, кредо, которым мы руководствуемся в ежедневной работе: «Команда – это группа людей, работающих как одно целое, как единый организм! Команда – это группа единомышленников, работающая для достижения общих целей!»

– По каким критериям отбираются сотрудники в компанию?

– Наш сотрудник – человек с хорошим потенциалом, который хочет учиться новому, постоянно «голодный» до новых знаний, нового опыта, с открытым сердцем и умом. Это такой человек, которого не нужно толкать вперёд, подгонять и указывать, что нужно делать. А главное - сотрудник нашей компании должен уметь общаться с людьми. Наличие таких качеств у сотрудников позволяет нашей компании становиться сильнее. Вот кого мы ищем и всегда ждем! «Псковжилстрой» всегда готов рассмотреть новых людей, особенно если они «звёздочки» в своем деле! Ведь самые выгодные инвестиции – инвестиции в команду!

– У «Псковжилстроя» есть свой девиз, который мотивирует сотрудников на работу. Как вы ещё вдохновляете сотрудников? Какие приёмы мотивации вы используете в своей работе?

– Вдохновлять сотрудников любого предприятия должна общая цель. Цель компании «Псковжилстрой» – строить отличные, качественные дома, дарить людям свой дом!

Мотивация нужна для того, чтобы сотрудник был заинтересован в результате и искренне старался укрепить положение компании на рынке.

Есть материальные и нематериальные способы мотивации, лучше использовать и те и другие.

Как мы и делаем! Есть премии по результатам работы, есть различные материальные бонусы к дню рождения, рождению детей, юбилею и другие. Также у нас в компании приветствуется профессиональный рост сотрудников, «Псковжилстрой» всегда за обучение!

– А себя вы как мотивирует на работу, что вас вдохновляет, откуда вы черпаете идеи?

– Я вдохновляюсь успехами других компаний, их руководителями, которые выстроили корпорации. Например, история IKEA. Ингвар Кампрад [шведский предприниматель, основатель компании IKEA. – ПАИ] основал поистине огромное и сильнейшее предприятие. Его философия и принципы близки мне. Главный принцип IKEA – всё внимание людям! Собственно, в «Псковжилстрое» мы тоже уделяем внимание людям. И работаем мы именно для того, чтобы люди могли комфортно жить.

Сейчас такое время, что всё есть в открытом доступе в интернете, можно послушать, посмотреть и почитать. Например, я люблю автобиографические фильмы. Последний фильм, который я посмотрела, – «Основатель» - о жизни американского бизнесмена Рэя Крока. Он был продавцом-неудачником, а превратился в миллиардера и легенду!

Я также читаю много книг, из них можно перенять опыт, почерпнуть различные идеи, которые уже когда-то были успешны. Затем все эти идеи можно адаптировать и использовать в работе нашей компании.

– Отдел продаж – ключевое подразделение любой компании. Менеджеры работают с людьми, это сложно и энергозатратно. Как вы поддерживаете коллег, чтобы они максимально эффективно работали?

– Отдел продаж действительно ключевое подразделение любого предприятия! Именно с этим отделом я нахожусь в тесном контакте, связке, помогаю менеджерам стать сильнее, увереннее в своих силах, раскрыть потенциал каждого! Менеджеры отдела продаж – лицо компании! Это непосредственно те люди, кто напрямую общается с клиентами, покупателями наших квартир.

Менеджер должен выглядеть презентабельно, поэтому мы ввели дресс-код. Кроме того, у каждого сотрудника отдела продаж есть бейдж и визитки. Все эти рабочие, имиджевые атрибуты помогают сотрудникам компании чувствовать себя увереннее!

Для поддержки на эмоциональном уровне у меня разработан график планёрок: ежемесячная и еженедельные. Ежемесячная планёрка помогает понять, к чему мы пришли относительно плана продаж и куда нужно двигаться дальше. На ней мы также ставим планы на месяц, обсуждаем все взлёты и падения менеджеров. А еженедельная пятничная планёрка проходит в неформальной обстановке с каждым менеджером отдельно, здесь можно и по душам поговорить, разрядиться.

– В ваших рекламных роликах звучит: «Строим будущее нашего города!» Это миссия вашей компании?

– Верно! Практически в каждом нашем рекламном ролике есть этот лозунг, это то, к чему мы стремимся каждый день! Строим будущее нашего города! Вся наша команда и все наши усилия направлены на то, чтобы город рос и развивался, чтобы хорошие специалисты работали в городе и у нас в компании, строили красивые дома, а люди жили в эти домах, создавали семьи.

– Какие у вас, как у нового сотрудника «Псковжилстроя», есть идеи для дальнейшего развития компании?

– Компания и руководство «Псковжилстроя» поддерживает три основные идеи для развития.

Первая – смотреть в будущее! То есть не нужно фокусироваться только на текущем дне, нужно планировать на будущее, понимать ситуацию на рынке и под неё вовремя подстраиваться.

Вторая – вовлекать в команду все более и более успешных людей, которые готовы менять компанию и меняться вместе с ней. Таких людей не много, но именно они помогают делать предприятие сильнее! Мы ждём больше новаторов!

Третья – ставить амбициозные цели. Не нужно бояться больших целей, нужно просто начинать движение к ним, и все получится. Что, собственно, «Псковжилстрой» и делает!

– Не так давно в Пскове прошёл марафон «Псковжилстрой». Мероприятие собрало огромное количество восторженных отзывов и благодарностей! В забегах приняли участие более 300 спортсменов из России, Белоруссии и Эстонии. Вы подарили жителям Пскова праздник! В будущем планируются ли ещё подобные мероприятия?

– Действительно, марафон «Псковжилстрой-2020» был поистине потрясающим мероприятием! Люди, уставшие от ограничений из-за карантина, с большой радостью приняли участие в марафоне. Причём участники были из разных стран: России, Белоруссии и Эстонии. Люди за время карантина соскучились по мероприятиям. Мы очень рады, что поучаствовали в этом марафоне, были титульными спонсорами. От нашей компании марафон бежали 12 человек, причём из разных отделов.

Конечно, подобного рода мероприятия планируются и в дальнейшем, ведь мы создаем будущее нашего города, а без здорового образа жизни будущее невозможно!