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Общество

Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам

Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам, уверен директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. Так он прокомментировал решение, принятое 15 сентября на региональном совете по вопросам охраны объектов культурного наследия. Мост должен появиться между автомобильным Троицким мостом и местом слияния Псковы и Великой.

По словам Александра Голышева, экскурсанты после прогулки по территории Кремля смогут, не делая крюк, перебраться по мосту на другую сторону реки и продолжить маршрут вдоль крепостной стены.

«Концепций достаточно много, но самое главное, что решение по созданию пешеходного моста через Пскову всё же принято. Это технически непросто, но необходимо», - подчеркнул Голышев.

Александр Голышев отметил, что решение относительно проекта нового моста будет принято с помощью конкурсных процедур.

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