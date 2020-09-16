Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам

17:25, 16 сентября 2020, ПАИ

Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам, уверен директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. Так он прокомментировал решение, принятое 15 сентября на региональном совете по вопросам охраны объектов культурного наследия. Мост должен появиться между автомобильным Троицким мостом и местом слияния Псковы и Великой.

По словам Александра Голышева, экскурсанты после прогулки по территории Кремля смогут, не делая крюк, перебраться по мосту на другую сторону реки и продолжить маршрут вдоль крепостной стены.

«Концепций достаточно много, но самое главное, что решение по созданию пешеходного моста через Пскову всё же принято. Это технически непросто, но необходимо», - подчеркнул Голышев.

Александр Голышев отметил, что решение относительно проекта нового моста будет принято с помощью конкурсных процедур.