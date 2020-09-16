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Культура

Пешеходный мост через Пскову решено строить

В Пскове появится пешеходный мост через реку Пскову. Он будет возведен между автомобильным Троицким мостом и местом слияния Псковы и Великой. Решение о строительстве моста поддержали участники регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Заседание Совета прошло во вторник, 15 сентября.

Разработка концепции строительства мостового перехода через реку Пскову стала одним из вопросов заседания Совета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации. Было представлено сразу несколько концепций переправы.

Необходимо подготовить список предложений по внешнему виду моста и его техническим особенностям, чтобы у архитекторов появилась возможность создать эскизные проекты, которые пройдут обсуждение на Совете, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона также выступил за включение в данную работу специалистов МЧС для проработки вопросов обеспечения безопасности моста во время весеннего половодья.

Ранее Михаил Ведерников высказывался в поддержку идеи строительства пешеходного моста через Пскову, отметив, что он в устье реки действительно нужен с точки зрения туристической логистики.
По данным опроса, который в июле 2020 года провел Телеграм-канал «Псковские новости», 69% опрошенных поддержали необходимость строительства пешеходной переправы через Пскову.

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